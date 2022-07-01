Zilliant Lønninger

Zilliant's løn spænder fra $98,980 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $171,638 for en Kundesucces i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zilliant . Sidst opdateret: 11/14/2025