ZestMoney Lønninger

ZestMoney's løn spænder fra $25,280 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $114,270 for en Venturekapitalist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ZestMoney . Sidst opdateret: 10/18/2025