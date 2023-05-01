ZenBusiness Lønninger

ZenBusiness's løn spænder fra $105,470 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $175,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ZenBusiness . Sidst opdateret: 9/2/2025