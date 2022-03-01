Z Holdings Lønninger

Z Holdings's løn spænder fra $43,619 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $74,625 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Z Holdings . Sidst opdateret: 11/27/2025