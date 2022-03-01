Virksomhedsoversigt
Z Holdings
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Z Holdings Lønninger

Z Holdings's løn spænder fra $43,619 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $74,625 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Z Holdings. Sidst opdateret: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktdesigner
$43.6K
Softwareingeniør
$74.6K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Z Holdings er Softwareingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $74,625. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Z Holdings er $59,122.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Z Holdings

Relaterede virksomheder

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.