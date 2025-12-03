Virksomhedsoversigt
Yellow Card App
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

Yellow Card App Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in South Africa hos Yellow Card App spænder fra ZAR 466K til ZAR 662K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yellow Card App's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$30.2K - $34.4K
South Africa
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Softwareingeniør indberetningers hos Yellow Card App for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Yellow Card App?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Yellow Card App in South Africa ligger på en årlig samlet kompensation på ZAR 662,461. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yellow Card App for Softwareingeniør rollen in South Africa er ZAR 465,968.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Yellow Card App

Relaterede virksomheder

  • Uber
  • Google
  • Amazon
  • DoorDash
  • Databricks
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellow-card-app/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.