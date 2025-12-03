Virksomhedsoversigt
Yellow Card App
Yellow Card App Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in Nigeria hos Yellow Card App spænder fra NGN 7.58M til NGN 11M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yellow Card App's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Yellow Card App?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Yellow Card App in Nigeria ligger på en årlig samlet kompensation på NGN 10,995,411. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yellow Card App for Kundeservice rollen in Nigeria er NGN 7,576,669.

Andre ressourcer

