Yalo
Yalo Produktdesignmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesignmanager samlede kompensation in Colombia hos Yalo spænder fra COP 211.13M til COP 295.07M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yalo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$57.6K - $69.8K
Colombia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Yalo?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesignmanager hos Yalo in Colombia ligger på en årlig samlet kompensation på COP 295,067,845. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yalo for Produktdesignmanager rollen in Colombia er COP 211,126,131.

Andre ressourcer

