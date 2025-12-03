Virksomhedsoversigt
Yadro
Yadro Projektmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Projektmanager samlede kompensation in Russia hos Yadro spænder fra RUB 736K til RUB 1.07M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Yadro's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$10.8K - $12.3K
Russia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos Yadro in Russia ligger på en årlig samlet kompensation på RUB 1,071,635. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Yadro for Projektmanager rollen in Russia er RUB 735,614.

Andre ressourcer

