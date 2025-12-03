Virksomhedsoversigt
XYZ Robotics
XYZ Robotics Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in United Kingdom hos XYZ Robotics spænder fra £58.4K til £83.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for XYZ Robotics's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$89.4K - $105K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$78K$89.4K$105K$111K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos XYZ Robotics er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos XYZ Robotics in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £83,257. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos XYZ Robotics for Produktmanager rollen in United Kingdom er £58,351.

Andre ressourcer

