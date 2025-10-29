Virksomhedsoversigt
Xperi
Xperi Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in India hos Xperi udgør i alt ₹6.5M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xperi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹6.5M
Niveau
SDM 3
Grundløn
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bonus
₹780K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
15 År
Hvad er karriereniveauerne hos Xperi?
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniørmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Xperi in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹8,296,672. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xperi for Softwareingeniørmanager rollen in India er ₹6,848,115.

