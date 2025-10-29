Virksomhedsoversigt
Xperi
Xperi Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager samlede kompensation in Germany hos Xperi spænder fra €92.8K til €130K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xperi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€101K - €122K
Germany
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€92.8K€101K€122K€130K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Xperi in Germany ligger på en årlig samlet kompensation på €129,647. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xperi for Produktmanager rollen in Germany er €92,765.

