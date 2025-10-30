Virksomhedsoversigt
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Hardwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Hardwareingeniør samlede kompensation in China hos XPENG Motors 小鹏汽车 spænder fra CN¥245K til CN¥348K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for XPENG Motors 小鹏汽车's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CN¥279K - CN¥330K
China
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos XPENG Motors 小鹏汽车 er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardwareingeniør hos XPENG Motors 小鹏汽车 in China ligger på en årlig samlet kompensation på CN¥348,473. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos XPENG Motors 小鹏汽车 for Hardwareingeniør rollen in China er CN¥245,446.

