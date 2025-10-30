Virksomhedsoversigt
XPENG Motors 小鹏汽车
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeservice

  • Alle Kundeservice Lønninger

XPENG Motors 小鹏汽车 Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in United States hos XPENG Motors 小鹏汽车 spænder fra $180K til $246K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for XPENG Motors 小鹏汽车's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/30/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$193K - $234K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$180K$193K$234K$246K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Kundeservice indberetningers hos XPENG Motors 小鹏汽车 for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos XPENG Motors 小鹏汽车 er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Kundeservice tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos XPENG Motors 小鹏汽车 in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $246,311. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos XPENG Motors 小鹏汽车 for Kundeservice rollen in United States er $180,487.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for XPENG Motors 小鹏汽车

Relaterede virksomheder

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer