Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in Brazil hos XP udgør i alt R$591K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for XP's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per år
R$591K
Niveau
L5
Grundløn
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
11+ År
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos XP in Brazil ligger på en årlig samlet kompensation på R$1,055,554. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos XP for Softwareingeniørmanager rollen in Brazil er R$533,892.

