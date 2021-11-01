Xiaomi Lønninger

Virksomhedsoversigt
Xiaomi
Xiaomi's løn spænder fra $19,587 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $522,375 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Xiaomi. Sidst opdateret: 9/11/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $43.6K
Revisor
$49.8K
Forretningsdriftsleder
$124K

Forretningsudvikling
$106K
Kundeservice
$24.1K
Hardware Ingeniør
$56.5K
Marketing
$197K
Produktleder
$69.8K
Projektleder
$45.3K
Salg
$51.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$19.6K
Software Engineering Leder
$522K
Løsningsarkitekt
$236K
Teknisk Programleder
$47.1K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Xiaomi er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $522,375. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xiaomi er $53,899.

