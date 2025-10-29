Virksomhedsoversigt
Xero
Xero Total Rewards Lønninger

Den gennemsnitlige Total Rewards samlede kompensation in United States hos Xero spænder fra $208K til $295K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xero's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$235K - $268K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$208K$235K$268K$295K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Total Rewards hos Xero in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $295,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xero for Total Rewards rollen in United States er $207,500.

