  Lønninger
  Softwareingeniørmanager

  Alle Softwareingeniørmanager Lønninger

Xero Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in Canada hos Xero udgør i alt CA$201K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xero's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$201K
Niveau
hidden
Grundløn
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
År i virksomheden
5-10 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos Xero?
Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Xero in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$233,126. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xero for Softwareingeniørmanager rollen in Canada er CA$200,900.

Andre ressourcer