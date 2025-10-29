Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in Singapore hos Xero spænder fra SGD 99.1K til SGD 135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xero's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Xero er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)