Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in Singapore hos Xero spænder fra SGD 99.1K til SGD 135K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xero's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Almindeligt Interval
Muligt Interval
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Xero in Singapore ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 135,199. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xero for Salg rollen in Singapore er SGD 99,068.

