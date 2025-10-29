Virksomhedsoversigt
Xero
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Xero Rekrutterer Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Xero's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

A$110K - A$128K
Australia
Almindeligt Interval
Muligt Interval
A$97.3KA$110KA$128KA$141K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Xero in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$141,207. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Xero for Rekrutterer rollen in Australia er A$97,302.

