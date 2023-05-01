Wrk Lønninger

Wrk's løn spænder fra $69,589 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $109,065 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wrk . Sidst opdateret: 9/2/2025