Wrk Lønninger

Wrk's løn spænder fra $69,589 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $109,065 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wrk. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Forretningsanalytiker
$69.6K
Produktdesigner
$101K
Salg
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Ingeniør
$73.3K
Software Engineering Leder
$109K
OSS

