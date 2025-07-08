Wrike Lønninger

Wrike's løn spænder fra $10,455 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $82,867 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wrike . Sidst opdateret: 9/2/2025