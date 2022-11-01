Wrapbook Lønninger

Wrapbook's løn spænder fra $106,788 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $234,600 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wrapbook . Sidst opdateret: 9/2/2025