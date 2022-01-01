Virksomhedsoversigt
WP Engine
WP Engine Lønninger

WP Engine's løn spænder fra $41,790 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $230,145 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos WP Engine. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $144K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $179K
Forretningsanalytiker
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Human Resources
$189K
IT-teknolog
$41.8K
Produktdesigner
$100K
Produktleder
$230K
Rekrutterer
$121K
Salg
$61.2K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos WP Engine er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $230,145. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos WP Engine er $120,600.

