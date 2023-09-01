Woundtech Lønninger

Woundtech's løn spænder fra $5,213 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $203,975 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Woundtech . Sidst opdateret: 9/2/2025