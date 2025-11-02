Cybersikkerhedsanalytiker kompensation hos Workday spænder fra $194K pr. year for P3 til $306K pr. year for P4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke udgør i alt $218K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Workday's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)