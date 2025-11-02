Virksomhedsoversigt
Workday
Workday Produktdesignmanager Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Workday's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Almindeligt Interval
Muligt Interval
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesignmanager hos Workday in Denmark ligger på en årlig samlet kompensation på DKK 1,758,552. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Workday for Produktdesignmanager rollen in Denmark er DKK 1,211,775.

