Den gennemsnitlige Tekstforfatter samlede kompensation in United Kingdom hos Workday spænder fra £63.6K til £88.6K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Workday's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tekstforfatter hos Workday in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £88,569. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Workday for Tekstforfatter rollen in United Kingdom er £63,588.

