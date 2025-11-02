Virksomhedsoversigt
Workday
Den gennemsnitlige Forretningsdriftmanager samlede kompensation hos Workday spænder fra PLN 200K til PLN 280K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Workday's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Almindeligt Interval
Muligt Interval
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdriftmanager hos Workday ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 280,041. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Workday for Forretningsdriftmanager rollen er PLN 200,030.

