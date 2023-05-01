WisdomTree Lønninger

WisdomTree's løn spænder fra $85,570 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $338,300 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos WisdomTree . Sidst opdateret: 9/11/2025