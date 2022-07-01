Wildlife Studios Lønninger

Virksomhedsoversigt
Wildlife Studios's løn spænder fra $19,813 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $767,820 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Wildlife Studios. Sidst opdateret: 10/17/2025

Software Ingeniør
Median $19.8K

Videospil Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $108K
Forretningsanalytiker
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataanalytiker
$39.5K
Data Scientist
$177K
Produktdesigner
$23.2K
Produktdesign Leder
$768K
Produktleder
$26.1K
Programleder
$105K
Projektleder
$130K
Rekrutterer
$22.3K
Løsningsarkitekt
$23.1K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Wildlife Studios er Produktdesign Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $767,820. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Wildlife Studios er $41,538.

