Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Greater Amsterdam Area hos WeTransfer udgør i alt €90.8K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for WeTransfer's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per år
€90.8K
Niveau
Senior I
Grundløn
€90.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos WeTransfer?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Backend Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos WeTransfer in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig samlet kompensation på €138,590. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos WeTransfer for Softwareingeniør rollen in Greater Amsterdam Area er €90,775.

