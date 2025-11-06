Virksomhedsoversigt
Western Union
Western Union Løsningsarkitekt Lønninger i Pune Metropolitan Region

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt kompensationspakke in Pune Metropolitan Region hos Western Union udgør i alt ₹4.2M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Western Union's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Median Pakke
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Total per år
₹4.2M
Niveau
Solution Architect
Grundløn
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
15 År
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Western Union in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,919,407. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Western Union for Løsningsarkitekt rollen in Pune Metropolitan Region er ₹4,442,591.

