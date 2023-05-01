WEKA Lønninger

WEKA's løn spænder fra $145,884 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $323,375 for en Forretningsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos WEKA . Sidst opdateret: 9/20/2025