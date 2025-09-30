Virksomhedsoversigt
Waymo
Waymo Teknisk Programleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Teknisk Programleder kompensation in San Francisco Bay Area hos Waymo spænder fra $254K pr. year for L4 til $443K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $495K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Waymo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk Programleder hos Waymo in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $515,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Waymo for Teknisk Programleder rollen in San Francisco Bay Area er $313,000.

Andre ressourcer