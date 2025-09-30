Software Ingeniør kompensation in Warsaw Metropolitan Area hos Waymo spænder fra PLN 80.1K pr. year for L3 til PLN 97.1K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Warsaw Metropolitan Area udgør i alt PLN 87K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Waymo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
WMUs are Waymo's version of RSUs
