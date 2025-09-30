Software Ingeniør kompensation in Poland hos Waymo spænder fra PLN 300K pr. year for L3 til PLN 364K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Poland udgør i alt PLN 326K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Waymo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
PLN 300K
PLN 200K
PLN 65.8K
PLN 34.5K
L4
PLN 364K
PLN 243K
PLN 89.9K
PLN 30.8K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
WMUs are Waymo's version of RSUs
