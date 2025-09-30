Virksomhedsoversigt
Waymo
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Poland

Waymo Software Ingeniør Lønninger i Poland

Software Ingeniør kompensation in Poland hos Waymo spænder fra PLN 300K pr. year for L3 til PLN 364K pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Poland udgør i alt PLN 326K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Waymo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
(Entry Level)
PLN 300K
PLN 200K
PLN 65.8K
PLN 34.5K
L4
PLN 364K
PLN 243K
PLN 89.9K
PLN 30.8K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

PLN 599K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på PLN 112K+ (nogle gange PLN 1.12M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
WMU

Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Systemingeniør

Forskningsforsker

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Waymo in Poland ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 112,939. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Waymo for Software Ingeniør rollen in Poland er PLN 87,756.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Waymo

Relaterede virksomheder

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer