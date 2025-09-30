Hardware Ingeniør kompensation in San Francisco Bay Area hos Waymo spænder fra $200K pr. year for L4 til $479K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $502K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Waymo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/30/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Waymo er WMUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
WMUs are Waymo's version of RSUs