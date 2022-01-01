Virksomhedsoversigt
Volvo Car
Volvo Car Lønninger

Volvo Car's løn spænder fra $4,814 i samlet kompensation om året for en Teknisk Skribent i den lave ende til $201,000 for en Forretningsdrift i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Volvo Car. Sidst opdateret: 10/17/2025

Software Ingeniør
Median $66.3K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Produktleder
Median $71.1K
Software Engineering Leder
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data Scientist
Median $64K
Revisor
$24.1K
Forretningsdrift
$201K
Forretningsanalytiker
$82.6K
Dataanalytiker
$58.7K
Hardware Ingeniør
$22.6K
Industridesigner
$5.9K
Marketing
$52.6K
Maskiningeniør
$24.9K
Produktdesigner
$83K
Rekrutterer
$90.2K
Løsningsarkitekt
$69K
Teknisk Skribent
$4.8K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Volvo Car er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $201,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Volvo Car er $65,187.

