Virksomhedsoversigt
VMware
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Pune Metropolitan Region

VMware Software Ingeniør Lønninger i Pune Metropolitan Region

Software Ingeniør kompensation in Pune Metropolitan Region hos VMware spænder fra ₹2.25M pr. year for P1 til ₹8.4M pr. year for Staff Engineer 1. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Pune Metropolitan Region udgør i alt ₹4.82M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for VMware's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MTS 1
P1(Entry Level)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Se 5 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

₹13.95M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.62M+ (nogle gange ₹26.16M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Systemingeniør

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at VMware in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹9,784,503. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Software Ingeniør role in Pune Metropolitan Region is ₹4,887,670.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for VMware

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer