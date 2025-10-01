Software Ingeniør kompensation in Pune Metropolitan Region hos VMware spænder fra ₹2.25M pr. year for P1 til ₹8.4M pr. year for Staff Engineer 1. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Pune Metropolitan Region udgør i alt ₹4.82M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for VMware's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)
