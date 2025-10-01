Virksomhedsoversigt
VMware
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder Lønninger

  • New York City Area

VMware Produktleder Lønninger i New York City Area

Produktleder kompensation in New York City Area hos VMware spænder fra $200K pr. year for P3 til $488K pr. year for P6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $311K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for VMware's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktleder bei VMware in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $487,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VMware für die Position Produktleder in New York City Area beträgt $230,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for VMware

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer