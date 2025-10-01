Produktleder kompensation in New York City Area hos VMware spænder fra $200K pr. year for P3 til $488K pr. year for P6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $311K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for VMware's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos VMware er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårligt)