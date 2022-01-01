VK Lønninger

Virksomhedsoversigt
VK's løn spænder fra $16,887 i samlet kompensation om året for en Forretningsdriftsleder i den lave ende til $201,000 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VK. Sidst opdateret: 9/16/2025

$160K

Software Ingeniør
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Ingeniør

Android Ingeniør

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Data Scientist
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktleder
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Dataanalytiker
Median $39K
Software Engineering Leder
Median $80.2K
Produktdesigner
Median $36.6K

UI Designer

Projektleder
Median $45.4K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Forretningsdriftsleder
$16.9K
Forretningsanalytiker
$18.2K
Forretningsudvikling
$47.2K
Data Science Leder
$201K
Hardware Ingeniør
$101K
Human Resources
$31.8K
IT-teknolog
$47K
Juridisk
$32K
Rekrutterer
$37.3K
Løsningsarkitekt
$62.6K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
$70.2K
UX Researcher
$34.7K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos VK er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

