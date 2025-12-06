Virksomhedsoversigt
Vizient
Vizient Marketing Lønninger

Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Vizient spænder fra $299K til $418K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Vizient's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$324K - $392K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$299K$324K$392K$418K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Vizient?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Vizient in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $417,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Vizient for Marketing rollen in United States er $298,800.

