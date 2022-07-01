Virksomhedsoversigt
Virta Health
Virta Health Lønninger

Virta Health's medianløn er $215,000 for en Software Ingeniør . Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Virta Health. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $215K

Backend Softwareingeniør

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Virta Health er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Virta Health er Software Ingeniør med en årlig samlet kompensation på $215,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Virta Health er $215,000.

