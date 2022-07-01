Virta Health Lønninger

Virta Health's medianløn er $215,000 for en Software Ingeniør . Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Virta Health. Sidst opdateret: 9/2/2025
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Virta Health er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
