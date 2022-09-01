Virginia Tech Lønninger

Virginia Tech's løn spænder fra $33,150 i samlet kompensation om året for en Biomedicinsk Ingeniør i den lave ende til $91,540 for en Materialeingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Virginia Tech . Sidst opdateret: 9/1/2025