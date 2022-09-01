Virginia Tech Lønninger

Virksomhedsoversigt
Virginia Tech's løn spænder fra $33,150 i samlet kompensation om året for en Biomedicinsk Ingeniør i den lave ende til $91,540 for en Materialeingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Virginia Tech. Sidst opdateret: 9/1/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Data Scientist
Median $68.6K

Hardware Ingeniør
Median $42K
Biomedicinsk Ingeniør
$33.2K
Kemisk Ingeniør
$51K

Forskningsindgeniør

IT-teknolog
$78K
Materialeingeniør
$91.5K
Løsningsarkitekt
$75.4K
OSS

The highest paying role reported at Virginia Tech is Materialeingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $91,540. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virginia Tech is $68,640.

Andre ressourcer