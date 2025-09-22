Virksomhedsoversigt
Vinted
Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in Lithuania hos Vinted spænder fra €41.7K til €59.3K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Vinted's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€47.4K - €56.2K
Lithuania
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

