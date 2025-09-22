Virksomhedsoversigt
Vinted
Vinted Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Germany hos Vinted spænder fra €51.9K til €74.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Vinted's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€59.5K - €69.7K
Germany
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Vinted in Germany sits at a yearly total compensation of €74,117. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Dataanalytiker role in Germany is €51,946.

Andre ressourcer