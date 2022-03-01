Virksomhedsoversigt
Vinted
Vinted Lønninger

Vinted's løn spænder fra $33,163 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $127,917 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vinted. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Software Ingeniør
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend Softwareingeniør

Rekrutterer
Median $33.2K
Forretningsudvikling
$73.3K

Dataanalytiker
$73.1K
Data Scientist
$90K
Human Resources
$58.6K
Juridisk
$110K
Marketing Operations
$49.7K
Produktdesigner
$70.1K
Produktleder
$99.5K
Software Engineering Leder
$128K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Vinted er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Vinted er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $127,917. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Vinted er $73,173.

Andre ressourcer