Vicarious Surgical Lønninger

Vicarious Surgical's løn spænder fra $91,017 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $147,735 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vicarious Surgical . Sidst opdateret: 9/6/2025