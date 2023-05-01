Virksomhedsoversigt
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Lønninger

Vicarious Surgical's løn spænder fra $91,017 i samlet kompensation om året for en Maskiningeniør i den lave ende til $147,735 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vicarious Surgical. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Hardware Ingeniør
$130K
Maskiningeniør
$91K
Produktleder
$126K

Software Ingeniør
$148K
OSS

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Vicarious Surgical là Software Ingeniør at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $147,735. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Vicarious Surgical là $127,635.

