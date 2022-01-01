Virksomhedsoversigt
ViacomCBS
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

ViacomCBS Lønninger

ViacomCBS's løn spænder fra $61,762 i samlet kompensation om året for en Forretningsdriftsleder i den lave ende til $413,055 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ViacomCBS. Sidst opdateret: 8/29/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Produktleder
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Software Engineering Leder
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Forretningsanalytiker
Median $134K
Dataanalytiker
Median $121K
Data Scientist
Median $209K
Produktdesigner
Median $160K
Løsningsarkitekt
Median $213K

Data Arkitekt

Marketing
Median $118K
Programleder
Median $150K
Projektleder
Median $105K
Finansanalytiker
Median $110K
Revisor
$79.7K
Forretningsdriftsleder
$61.8K
Forretningsudvikling
$328K
Tekstforfatter
$92.5K
Human Resources
$413K
Juridisk
$131K
Ledelseskonsulent
$134K
Marketing Operations
$99.5K
Produktdesign Leder
$209K
Rekrutterer
Median $100K
Salg
$221K
Cybersikkerhedsanalytiker
$133K
Teknisk Programleder
$101K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos ViacomCBS er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.33% optjenes i 1st-ÅR (33.33% årligt)

  • 33.33% optjenes i 2nd-ÅR (33.33% årligt)

  • 33.33% optjenes i 3rd-ÅR (33.33% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

ViacomCBSで報告されている最高給与の職種はヒューマンリソース at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$413,055です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ViacomCBSで報告されている年間総報酬の中央値は$134,200です。

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for ViacomCBS

Relaterede virksomheder

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer