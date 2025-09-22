Virksomhedsoversigt
Verkada
Software Ingeniør kompensation in United States hos Verkada spænder fra $195K pr. year for L2 til $452K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $235K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verkada's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L2
(Entry Level)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Optjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)



Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Verkada in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $452,107. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Verkada for Software Ingeniør rollen in United States er $235,000.

